  • الجمعة 27 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر06:53 م
بحث متقدم
الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يتحدى «ليبرمان»

جمعة "الشباب الثائر"

3 شهداء و349 إصابة في مسيرات العودة بقطاع غزة

إصابة صحفي فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي

الأمم المتحدة تندد بالانتهاكات الإسرائيلية في غزة

محمد صلاح

مشكلة تواجه «صلاح» في نهائي دوري الأبطال

مظاهرات أمام السفارة الإسرائيلية في القاهرة (أرشيفية)

الإسرائيليون يتذكرون أحداث الاقتحام: لم ننجُ إلا بمعجزة

الأرصاد الجوية

«الأرصاد»: نعد قانونًا جديدًا لمحاسبة من يتحدث عن الطقس

آثار الأمطار على شوارع القاهرة الجديدة

«إسكان النواب»: كارثة التجمع تستوجب المحاسبة

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يرد على مهاجمي «صلاح الدين»

وزير الأوقاف

"الأوقاف": الرئيس أوصى بهذا الشيء في رمضان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي

استشهاد فلسطيني وإصابة 170 برصاص الاحتلال في غزة

«الأرصاد»: نعد قانونًا جديدًا لمحاسبة من يتحدث عن الطقس

آخر الأخبار

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

قرار مهم من "الأرصاد" بشأن الطقس

#

«الأرصاد» تكشف موعد استقرار الحالة الجوية

#

رئيس جنوب أفريقيا باكيا: تاجر مسلم أنقذني من الضياع

#

"الأرصاد" تزف بشرى سارة للمواطنين

درجات الحرارة

قانون

الطقس

الأرصاد

أحمد عبدالعال

أفاد الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، بأن الهيئة تعد قانونًا جديدًا لها سيشمل مادة تنص على محاسبة أي شخص أو هيئة تتحدث عن توقعات الأرصاد الجوية وحالة الطقس.

وأكد عبد العال، خلال لقائه مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc "، أن الهيئة هي الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار بيانات وتوقعات حالة الطقس.

وأوضح عبد العال، أن ذلك يسبب بلبلة بين المواطنين وأن القانون الجديد لهيئة الأرصاد الجوية سيتم تقديمه لمجلس النواب لمناقشته وإصداره خلال الفترة المقبلة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تصفية "البطش" .. رسالة البلطجة مجددا ً !

د. حسام عقل

النتيجة على "مفيش".. وطلع "فنكوش"!!

إبراهيم عبد المقصود

اعتراف السيسي بالكارثة وضمانات الإصلاح

جمال سلطان

المشروع الإسلامي.. "حقيقي" أم "دعائي"؟!

محمود سلطان

السد الإثيوبي.. خزان سياسي للمكايدة وسلاح للدمار

فراج إسماعيل

في ذكرى تحرير سيناء فرحة وأمل

عبود الزمر
شارك معنا

اخترنا لك

» الأهلي يكشف حجم إصابة سعد سمير
» الرجاء يتعادل إيجابيًا مع الاتحاد السكندري
» «زراعة شمال سيناء»: السيول روت 400 فدان
» النيابة تحيل "مجنون" للجنايات لاتهامه بالبلطجة وفرض الإتاوات
» تفوق كاسح لـ«صلاح» على ظهير ريال مدريد
» اكتشاف مقصورة احتفالات ملكية في المطرية
» حريق هائل يلتهم مصنع "تقطير" بالحوامدية
» شاب يهتك عرض طفل داخل مسجد
» الاعتداء على طبيب وتكسير عيادته بعد وفاة سيدة
» فنانة شهيرة تطالب رجال الأعمال بالتبرع للمجاري
» نظر قضية الاتجار بالأعضاء البشرية.. غدًا

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عشاء

    08:06 م

  • فجر

    03:49

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما