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النيابة تحيل "مجنون" للجنايات لاتهامه بالبلطجة وفرض الإتاوات

قضايا وحوادث

حبس
حبس

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النيابة العامة

المرج

ممارسة البلطجة

احالة متهم للجنايات

فرض الاتوات

أمر المستشار أحمد شديد رئيس نيابة المرج، وباشراف المحامي العام لنيابات شرق القاهرة، المستشار إبراهيم صالح، إحالة «محمد.م»، والشهير بـ«المجنون»، لمحكمة جنايات القاهرة، لاتهامه بممارسة البلطجة وفرض الإتاوات على أهالى المرج.

البداية عندما تلقى قسم شرطة المرج عدة بلاغات تفيد بممارسة المتهم «محمد.م» البلطجة واستعراض القوة وفرض الإتاوات على الأهالى، وبتكثيف التحريات وإعداد الأكمنة تم القبض على المتهم.

وكشفت التحقيقات أن المتهم مطلوب فى 7 قضايا من بينها «ممارسة البلطجة»، حرر المحضر اللازم بضبطه، وأمرت النيابة باحالته للجنايات.


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