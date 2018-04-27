السيسي يتحدى «ليبرمان»

27 أبريل 2018 - 06:12 م

بعنوان "السيسي لم يرضخ لليبرمان... جثة البطش تصل غزة"، قالت صحيفة "معاريف" العبرية إن "جثمان القيادي البارز بحركة حماس والذي اغتيل في ماليزيا، فادي البطش، وصلت إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وأعلن والده أن (نقل الجثمان يأتي رغما عن أنف وزير الدفاع الإسرائيلي)".

فيما شن سمحا جولدين، والد الجندي الإسرائيلي المفقود بغزة هدار جولدين، هجوما على كل من بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تل أبيب، وأفيجدور ليبرمان، وزير الدفاع، وفقا لما نقلته عنه صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية.

وقال سمحا "قرار القاهرة بالسماح بإدخال جثة مهندس حماس الذي تمت تصفيته في ماليزيا مؤخرا، فادي البطش، إلى قطاع غزة كي يدفن هناك، لا تمثل إلا فشلا ذريعا وفضيحة مدوية، لكل من بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء وأفيجدور ليبرمان وزير الدفاع".

وأضاف "بعد 4 أعوام من وجود ابننا بحوزة حركة حماس، اعتقدنا أن جثة البطش المخرب ومصلحة حماس، قد تكون فرصة لحل قضية جنود ومواطني تل أبيب الموجودين بالقطاع، في أيدي الحركة الفلسطينية، وبعد مرور أيام تبين أن النتيجة ليست إلا فشلا مدويا".

وذكر أن "جثة البطش دخلت القطاع من معبر رفح، وجنازته حدث ومهرجان إعلامي يظهر للفلسطينيين والعالم العربي والدولي بأكمله انتصار يحي السنوار، رئيس حركة حماس في غزة، على بنيامين نتنياهو، وعلى وزير الدفاع ليبرمان".