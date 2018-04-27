» الأهلي يكشف حجم إصابة سعد سمير

27 أبريل 2018 - 06:32 م

أثبتت الأشعة سلامة ركبة سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني، بعد تعرضه للإصابة فى مباراة القمة 116 أمام الزمالك، التي أقيمت أمس، الجمعة، ببطولة الدوري العام.

وأكد مسئولو الأهلى أن الأشعة أثبتت تعرض المدافع الدولى لكدمة شديدة فى الركبة، سيغيب على إثرها قرابة الأسبوع، ليتأكد غيابه عن مواجهة الأسيوطى بدور الثمانية لبطولة كأس مصر والمقرر إقامتها الاثنين المقبل.

ويحاول الجهاز الطبى تجهيزه لمباراة الترجى فى افتتاح مباريات الفريق الأحمر بدور المجموعات ببطولة دوى أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها يوم 4 مايو المقبل.

وكان الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك حسم قمة الكرة المصرية أمام غريمه الأهلي، بهدفين مقابل هدف، في ختام مباريات الدوري العام..