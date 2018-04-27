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الفلسطينيون يعبرون السياج الفاصل بين غزة والأراضي المحتلة

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الفلسطينيون يعبرون السياج الفاصل بين غزة والأراضي المحتلة
الفلسطينيون يعبرون السياج الفاصل بين غزة والأراضي المحتلة

خالد الشرقاوي

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إسرائيل

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غزة

مسيرات العودة

الشباب الثائر

عبر الفلسطينيون السياج الفاصل على حدود غزة والأراضي المحتلة، اليوم الجمعة، فيما أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين.  

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت عن استشهاد 3 فلسطينيين، فيما أصيب 349 آخرين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن فلسطينيا ثالثا، يدعى عبد السلام بكر، (29 عاما) استشهد في بلدة "خزاعة" جنوب قطاع غزة، والمحاذية للسياج الحدودي، وفق وكالة "الأناضول".

وكانت الوزارة قد أعلنت عن استشهاد فلسطينييْن اثنين مجهولي الهوية، بعد تعرضهم لرصاص إسرائيلي شرقي مدينة غزة.

كما قالت إن عدد الجرحى ارتفع إلى 349 فلسطينياً، بجراح مختلفة وبالاختناق.وأوضحت أن جراح 4 خطيرة، فيما وصفت إصابة 73 بالمتوسطة، و77 بالطفيفة. وأوضحت أنّ من بين الجرحى 75 إصابة بالرصاص الحي، و96 بالغاز المسيل للدموع، و12 بشظايا متفرقة، و15 بالرصاص المطاطي، و17 لم يوضح طبيعة إصابتهم، لافتة إلى أن من بين الإصابات 19 طفلا، و7 سيدات.

ومنذ صباح اليوم، توافد مئات الفلسطينيين، نحو 5 مواقع تقع على طول حدود القطاع مع إسرائيل، للمشاركة في جمعة "الشباب الثائر".

وبدأت مسيرات العودة، في 30 مارس الماضي، حيث تجمهر عشرات آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، للمطالبة بالعودة إلى أراضيهم.


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