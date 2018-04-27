الفلسطينيون يعبرون السياج الفاصل بين غزة والأراضي المحتلة

27 أبريل 2018 - 06:34 م

عبر الفلسطينيون السياج الفاصل على حدود غزة والأراضي المحتلة، اليوم الجمعة، فيما أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت عن استشهاد 3 فلسطينيين، فيما أصيب 349 آخرين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن فلسطينيا ثالثا، يدعى عبد السلام بكر، (29 عاما) استشهد في بلدة "خزاعة" جنوب قطاع غزة، والمحاذية للسياج الحدودي، وفق وكالة "الأناضول".

الشباب الثائر في مخيمات العودة شرق البريج وسط قطاع غزة يتمكنون من سحب السلك الاسرائيلي الزائل مساء اليوم .#مسيرات_العودة_الكبرى pic.twitter.com/zdt7EZU9zR — Quds TV - قناة القدس (@QdsTvSat) 27 أبريل 2018

وكانت الوزارة قد أعلنت عن استشهاد فلسطينييْن اثنين مجهولي الهوية، بعد تعرضهم لرصاص إسرائيلي شرقي مدينة غزة.

كما قالت إن عدد الجرحى ارتفع إلى 349 فلسطينياً، بجراح مختلفة وبالاختناق.وأوضحت أن جراح 4 خطيرة، فيما وصفت إصابة 73 بالمتوسطة، و77 بالطفيفة. وأوضحت أنّ من بين الجرحى 75 إصابة بالرصاص الحي، و96 بالغاز المسيل للدموع، و12 بشظايا متفرقة، و15 بالرصاص المطاطي، و17 لم يوضح طبيعة إصابتهم، لافتة إلى أن من بين الإصابات 19 طفلا، و7 سيدات.

الان من على السلك الزائل

الألف من الفلسطينيين يهتفون بالروح بالدم نفديك يا فلسطين. #جمعة_الشباب_الثائر #قروب_رواد_الاقصى pic.twitter.com/DyZT60MKbz — محمود توفيق-غزة (@rerrr29) 27 أبريل 2018

ومنذ صباح اليوم، توافد مئات الفلسطينيين، نحو 5 مواقع تقع على طول حدود القطاع مع إسرائيل، للمشاركة في جمعة "الشباب الثائر".

وبدأت مسيرات العودة، في 30 مارس الماضي، حيث تجمهر عشرات آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، للمطالبة بالعودة إلى أراضيهم.