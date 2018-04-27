«مرتضى»: دعيت على هولاء أمام الكعبة

27 أبريل 2018 - 07:03 م

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه خلال أدائه فريضة العمرة، قام بالدعاء على الشخصيات التي تسعى لتدمير القلعة البيضاء وتخريبها.



وأكد مرتضى، منهم 4 شخصيات يكن لها كل الاحترام والتقدير، وعلى وزير، و5 إعلاميين يدمرون النادي من خلال برامجهم، ورئيس ناد سابق نجح بالتزوير ورئيس نادي ترشح للانتخابات وسقط، وأعضاء مجلس إدارة حاليين وأعضاء مجلس إدارة سابقين ترشحوا في الانتخابات الأخيرة وسقطوا، وعلى زملكاوية هدفهم تدمير النادي.

وأشار منصور، ‘اى أنه اشتكى كل المتآمرين على الزمالك لربنا خلال العمرة التي أداها، وأن لديه يقين بأن عقاب ربنا شديد، لأنه لا يرضى بالظلم والاستبداد.

وأضاف رئيس الزمالك، أن دعاءه أمام الكعبة لشعوره بالظلم، والمؤامرة التي تحاك بالنادي، ومحاولة تدمير الزمالك وعودته مجددًا للفساد، مشيرًا إلى أن دعوته لرفع الظلم عن القلعة البيضاء، من أشخاص كل هدفهم تصفية حسابات والانتقام، وسبق وأن دعا على العديد من الأشخاص الذين ظلموا في العديد من القضايا، وكان الانتقام من الله سريعًا.