بالفيديو.. «جون سينا» يفتتح أول «رويال رامبل» بالسعودية

27 أبريل 2018 - 07:55 م

انطلق أول مهرجان "رويال رامبل" للمصارعة الحرة في المملكة العربية السعودية، والذي يحمل عنوان "أعظم رويال رامبل".

وانطلقت الاحتفالية الضخمة، داخل ستاد مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة، والتي يشارك فيها 20 نجمًا من نجوم المصارعة الحرة، التابعين لشركة المصارعة العالمية الترفيهية "WWE "، وفقًا لموقع "سبوتنيك" الروسي.

وافتتحت فعاليات المهرجان، بالسلام الوطني السعودي.

وأولى مباريات "أعظم رويال رامبل"، كانت بين نجمي المصارعة الأمريكيين، جون سينا وتريبل إتش، وانتهى النزال بفوز جون سينا على تريبل إتش، بتسديد له ضربته الختامية الشهيرة.