» رائد«شيكابالا» يقترب من البقاء بالدوري السعودي

27 أبريل 2018 - 08:41 م

اقترب فريق الرائد الذي يلعب بين صفوفه الثنائي محمود عبد الرازق«شيكابالا» ومحمد عطوة، بعد الفوز على الكوكب، برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الجمعة، في ذهاب ملحق الصعود، والهبوط بالدوري السعودي.

وسجل إسماعيل بانجورا الهدف الأول في الدقيقة 11 من ركلة جزاء، بينما سجل باقي الأهداف كل من صالح الشهري اديسون تراباي وعصام الراقي للرائد.

واقترب الرائد بهذا الفوز من البقاء في الدوري السعودي للمحترفين حيث يتبقي له مباراة الإياب ويحتاج فيها الكوكب الفوز بفارق أكثر من ثلاثة أهداف.