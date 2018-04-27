لماذا خرجت مصر من تصنيف أفضل 10وجهات سياحية؟

27 أبريل 2018 - 09:16 م

كشف المؤشر العالمى للسياحة الإسلامية لعام 2018، عن خروج مصر من تصنيف أفضل10 وجهات سياحية يفضلها المسلمون فى العالم.

ووفقًا للمؤشر الصادر عن مؤسستى «كريسنت رايتنج»، و«ماستر كارد»، فقد احتلت ماليزيا قائمة أفضل وجهة سياحية فى العالم الإسلامى بـ80.6 نقطة، تلتها إندونيسيا بـ72.8 نقطة، ثم الإمارات بـ72.8 نقطة، وتركيا بـ69.1 نقطة، ثم المملكة العربية السعودية بـ68.7 نقطة.

وجاءت قطر فى المرتبة السادسة بـ66.2 نقطة، ثم البحرين بـ65.9 نقطة، ثم عُمان بـ65.1 نقطة، والمغرب بـ61.7 نقطة، فيما احتلت الكويت المركز العاشر بـ60.5 نقطة.

وأما من حيث أفضل 10 وجهات يفضلها المسلمون حول العالم من الدول غير الإسلامية، فقد احتلت سنغافورة المركز الأول بـ66.2 نقطة، ثم تايلاند بـ56.1 نقطة، والمملكة المتحدة بـ53.8 نقطة، ثم اليابان بـ51.4 نقطة، ثم تايوان بـ49.6 نقطة.

ثروت عجمي، الخبير السياحي، ومستشار غرفة شركات السياحة بالصعيد، قال إن مصر تمتلك العديد من الآثار الإسلامية، وكذلك المسيحية ما يجعلها فى صدارة قائمة أفضل10 وجهات للسياحة الإسلامية، مبديًا استغرابه من خروج مصر من تلك القائمة.

وخلال حديثه لـ«المصريون»، عزا عجمي، خروج مصر من القائمة، إلى العمليات الإرهابية التى تقع من وقت لآخر داخل الدولة، منوهًا بأن تلك التفجيرات أثرت بشكل أساسى على السياحة بشكل عام.

الخبير السياحي، أشار إلى أنه لا يجد أى سبب أو مبرر آخر يمكن من خلاله تفسير ذلك الأمر، متابعًا: «مصر تملك أثارًا إسلامية ومسيحية ومزارات وتاريخًا إسلاميًا كبيرًا وغيره كثير، تجعلها بجانب دول مثل السعودية وغيرها من الدول التى تحتل صدارة تلك القائمة».

بينما، أوضح أشرف صحصاح، الخبير السياحي، ورئيس لجنة الإعلام والسياحة ببيت العائلة المصرية، أن مصر ليس لديها سياحية دينية واسعة، لافتًا إلى أن المزارات الإسلامية ليست قبلة الأفواج السياحية التى تأتى لزيارة مصر.

ونوه صحصاح، لـ«المصريون»، بأن السياحة الدينية متمثلة فى الأزهر الشريف ومسجد الحسين والسيدة زينب، وأيضًا المساجد الأثرية التى يصل عددها إلى 350 مسجدًا، فضلًا عن المناطق الأثرية الأخرى، لا تُعد قبلة أساسية لتلك الأفواج، ومن ثم خرجت مصر من قائمة أفضل وجهات السياحة الدينية.

وتابع: «من الأفضل أن تلك السياحة غير مباحة بشكل واسع؛ لأنه إذا حدث ذلك، فسيأتى إلى مصر أعداد كبير تصل للملايين من الشيعة من إيران والعراق وغيرها من الدول التى يتواجد فيها شيعه، ما قد ينتج عنه مشكلات وأزمات عديدة، ولو سمح لهم سنرى ميلشيات مسلحة فى مصر، ونحن نحمد الله أنه نجانا من مصير سوريا والعراق».

رئيس لجنة الإعلام والسياحة ببيت العائلة المصرية، رأى أن تراجع أعداد المعتمرين المصريين، قد يكون سببًا فى خروج مصر من القائمة، منوهًا بأن أعداد المصريين الذين كانوا يذهبون لأداء العمرة فى الأعوام السابقة يصل أحيانًا للمليون ونصف المليون، لكن ذلك العام ربما لا يتخطى الـ500 ألف شخص.

وبرأى صحصاح، فإن السبب فى ذلك، الظروف الاقتصادية التى تمر بها خلال تلك الفترة الحرجة، ما يدفع كثيرين إلى العدول عن الذهاب لأداء تلك الشعيرة، والتى تزايدت تكاليفها.