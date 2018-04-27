«الشوربجي» يتوج ببطولة الجونة للإسكواش

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الشوربجي

حصل مروان الشوربجي المصنف الرابع عالميا، ونجم نادي سموحة، على بطولة الجونة الدولية للإسكواش، عقب فوزه على زميله على فرج نجم نادي وادي دجلة بنتيجة 3 - 0.

وجاءت نتائج الأشواط كالآتي "11 - 8، 11 - 5، 11 - 4" في مباراة استغرقت 39 دقيقة.

وكانت رنيم الوليلي المصنفة الثانية عالميا قد توجت بلقب البطولة ذاتها عقب فوزها على زميلتها بالمنتخب نور الشربيني بنتيجة 3 - 1.

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