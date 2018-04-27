«الشوربجي» يتوج ببطولة الجونة للإسكواش

27 أبريل 2018 - 09:18 م

حصل مروان الشوربجي المصنف الرابع عالميا، ونجم نادي سموحة، على بطولة الجونة الدولية للإسكواش، عقب فوزه على زميله على فرج نجم نادي وادي دجلة بنتيجة 3 - 0.





وجاءت نتائج الأشواط كالآتي "11 - 8، 11 - 5، 11 - 4" في مباراة استغرقت 39 دقيقة.



