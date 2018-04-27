«ترامب» يعلن عن نيته افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس شخصيًا

27 أبريل 2018 - 09:22 م

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن أنه قد يتوجه إلى القدس لافتتاح السفارة الأمريكية شخصيًا.

وقال "ترامب" في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: "قد أذهب إلى هناك، إذ أن السفارة تتحضر للافتتاح".

وكان دونالد ترامب ألمح للمرة الأولى بشأن زيارته لإسرائيل من أجل افتتاح السفارة الجديدة في القدس، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 5 مارس.

واتخذ الرئيس الأمريكي، قرارًا بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل العام الماضي، كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستنقل سفارتها في تل أبيب إلى القدس في مايو المقبل، والذي فجر حملة انتقادات دولية، واحتجاجات فلسطينية وعربية وإسلامية واسعة.