شاهد ما فعله مصارعون سعوديون بإيرانيين على الحلبة

27 أبريل 2018 - 09:29 م

واجه مصارعون سعوديون، نجما المصارعة المحترفين "الأخوان دايفاري" من إيران، على ساحة "أعظم رويال رامبل" في المملكة العربية السعودية.

وتكاتف المصارعون السعوديون الهواة الأربعة، مع بعضهم بعضًا، ليتمكنوا من تدمير "الأخوان دايفاري"، في ملعب الجوهرة، في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة، وفق وكالة "سبوتنيك".



وانطلق أول مهرجان "رويال رامبل" في السعودية، اليوم الجمعة، بالسلام الوطني السعودي.

ويشارك في الحدث الاستثنائي، 20 نجما من نجوم المصارعة الحرة، التابعين لشركة المصارعة العالمية الترفيهية "WWE "، من أبرزهم جون سينا، وتريبل إتش، وبروك ليسنر، وأندرتيكر، وسيث رولينز.