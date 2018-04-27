» ثنائي سموحة يقتربان من الانتقال للزمالك

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استقر مجلس الزمالك إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، على الدخول في مفاوضات جادة مع إدارة سموحة للحصول على خدمات حسام حسن ومحمد أبو جبل، ثنائي الفريق السكندري، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويسعى مسئولو نادي الزمالك لحسم التعاقد مع الثنائي لتدعيم مركزي الهجوم وحراسة المرمى، التي عانى منهما الفريق الأبيض، خلال الموسم الحالي.

وقطع مسئولو الزمالك شوطًا كبيرًا في المفاوضات مع أبو جبل في الأيام الماضية، كما فاوضوا حسام حسن بقوة لإنهاء الصفقة معه.


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