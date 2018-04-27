» بيع ليفربول لصلاح سيصيبني بالدهشة

27 أبريل 2018 - 11:29 م

قال النجم الإنجليزي السابق آلان شيرر، إنه سيصاب بالاندهاش في حالة قيام نادي ليفربول ببيع مهاجمه المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وفي تصريح تليفزيوني، يوم الجمعة، أكد شيرر "من الممكن أن أصاب بالاندهاش في حالة استسلام مسؤولي ليفربول للإغراءات المالية التي ستنهال عليهم من قبل أثرياء الأندية الأوروبية للتعاقد مع صلاح في فترة الانتقالات الصيفية".



وأضاف "أتمنى ألا يتكرر سيناريو رحيل البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الشتوية الماضي، لذا فإنني أرغب في عدم خسارة ليفربول ومدربه الألماني يورغن كلوب للاعبين آخرين".



وأوضح شيرر " أتوقع أن يكون صلاح في الموسم القادم في ليفربول، خاصة وأنه بإمكانه تحطيم الأرقام القياسية مع الفريق الإنجليزي".



وأشار النجم الإنجليزي السابق "عليك أن تعجب بصلاح فهو يتمتع بإمكانيات فنية عالية، وهو ما ظهر عليه في الموسم الحالي".



ونجح صلاح (25 عامًا) في جذب الأنظار إليه خلال الموسم الحالي مع ليفربول، حيث شارك معه في 47 مباراة بمختلف البطولات، مسجلًا 43 هدفًا وصنع 15 آخرين.

