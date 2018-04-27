» الاحتلال يقصف موقعًا عسكريًا لحماس في قطاع غزة

27 أبريل 2018 - 11:53 م

قصفت مقاتلات حربية إسرائيلية، مساء الجمعة، موقعًا لـ"كتائب القسام"، الذراع العسكري لحركة "حماس"، في قطاع غزة، في استهداف هو الثاني من نوعه في غضون ساعة، دون وقوع إصابات.



وفي تصريح للأناضول، قال مصدر أمني فلسطيني فضل عدم نشر اسمه كونه غير مفوض بالحديث للإعلام، إن الموقع المستهدف يقع في مدينة دير البلح، وسط القطاع.



وفي وقت سابق مساء الجمعة، أعلنت وزارة الداخلية التابعة لـ"حماس"، تعرض قاربين للشرطة البحرية داخل ميناء مدينة غزة للقصف، بواسطة طائرات استطلاع إسرائيلية، دون وقوع إصابات.

