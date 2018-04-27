تعليق صادم من "الأرصاد" بشأن أزمة الأمطار

27 أبريل 2018 - 11:57 م

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن أزمة تساقط الأمطار خلال الأيام الماضية كانت متوقعة، والهيئة أصدرت بيان للتحذير منها، وتم إرساله لكافة الجهات المعنية.



وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة"، اليوم الجمعة، أن البلاد ستشهد رياح خمساينية وعواصف ترابية على الأماكن المكشوفة خاصة المؤدية للطرق في جنوب البلاد، لافتًا إلى أنه ربما يكون هناك أمطار خفيفة.

