» " حمار جحا " يتسبب فى مصرع سائق توك توك بالغربية

28 أبريل 2018 - 12:03 ص

لقي سائق توك توك مصرعه داخل مستشفى طنطا الجامعي متأثرًا بإصابته بجرح قطعي بالرقبة أثناء مشاجرة بسبب خلاف بين عائلتين على ربط "حمار" أمام منزل المجنى عليه بقرية شبرا النملة التابعة لمركز طنطا.

وكان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من اللواء أيمن لقية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بحدوث مشاجرة بقرية شبرا النملة على الفور انتقل إلى مكان الواقعة المقدم أحمد العايدى، مفتش مباحث مركزى طنطا وقطور والرائد يوسف الجندى، رئيس مباحث مركز طنطا وتبين نشوب مشاجرة بين "أ إ ا"، 31 سنة، سائق توك توك، مصابًا بجرح قطعى بالرقبة، وتم حجزه بمستشفى طنطا الجامعى (طرف أول).

و"ع ج خ"، 33 سنة، فلاح، مصاب بجرح قطعى باليد اليمنى، وتم حجزه بالمستشفى الجامعى، و"ف ج خ"، 28 سنة، موظف بشركة بترول و"ع ج خ"، 23 سنة، فلاح، و"أ إ خ" نجل عم الثانى "طرف ثان".

وبسؤال "إبراهيم ع"، 47 سنة، عامل بمجلس مدينة طنطا (والد المجنى عليه الأول) اتهم الطرف الثانى وتحديدًا الخامس من الطرف الثانى بالتعدى على نجله بالضرب بـ"سكين" وإحداث إصابته لربط المتهم الخامس "حمار" أمام منزل نجله، وعند معاتبته حدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة.

تم ضبط المتهمين وبحوزة المتهم الخامس السلاح المستخدم فى الواقعة، وتم نقل المجني عليه إلى مستشفى طنطا الجامعي والذي لقي مصرعه إثر إصابته في الواقعة.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

