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ترامب يقول إنه قد يشارك بافتتاح السفارة الأمريكية بالقدس

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنه يمكن أن يشارك في افتتاح السفارة الأمريكية في القدس منتصف أيار/ مايو المقبل.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ترامب، عقب مباحثات أجراها مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بالبيت الأبيض، الجمعة.
ولفت ترامب، إلى أنه رفض التوقيع على بناء مبنى جديد لسفارة بلاده في القدس، بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار دولار.
وأشار إلى "أنه تحدث إلى السفير الأمريكي في إسرائيل (ديفيد فرديمان)، واقترح عليه أن يتم تجديد مبنى في القدس، ليكون مقرا للسفارة الأمريكية".
والأسبوع الماضي، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن كل من إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، وزوجها جيرارد كوشنير، مستشار الأخير، سيشاركان بحفل نقل السفارة الأمريكية من مدينة تل أبيب إلى القدس، المقرر عقده في 14 أيار/ مايو المقبل. 
كما نقلت حينها صحيفة "هآرتس" العبرية، عن مسؤولين في الخارجية الإسرائيلية، لم تسمهم، إنه من المتوقع أن يشارك نواب من مجلس الشيوخ الأمريكي، إضافة إلى وزير الخزانة في الحكومة الأمريكية ستيف موشين.
وفي 6 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلن ترامب، اعتبار القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل، والبدء في نقل سفارة بلاده من تل أبيب للمدينة المحتلة، ما أثار موجة غضب واسعة في الأراضي الفلسطينية، وردود فعل منددة، إسلاميا ودوليا. 

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