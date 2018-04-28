» تعليق ناري لـ"التلاوي" عن أزمة السيول الأخيرة

علقت السفيرة ميرفت التلاوي، المدير لعام لمنظمة المرأة العربية، على أزمة السيول التى تعرضت لها مصر مؤخرًا، قائلة إن مشكلة مصر الدائمة عدم الصيانة.



وأوضح "التلاوي"، خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة"، أنه عندما يتم بناء مدن جديدة لا يتم بنائها على أسس سليمة، معقبة: "التجمع الخامس تم بنائه منذ أكثر من 20 عاما، وربما المقاولين لم يكونوا أمناء بشكل كافي، أو لم يكن هناك رقابة كافية".

