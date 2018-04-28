ماذا قال محمود سعد عن فوز الزمالك على الأهلي

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محمود سعد: طلقوا زوجاتكم في هذه الحالة
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المصريون ـ متابعات

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هنأ الإعلامي محمود سعد، نادي الزماالك بفوزه على النادي الأهلي في مسابقة الدوري، بهدفين مقابل هدف.
وانتقد «سعد»، خلال برنامجه «باب الخلق» عبر قناة «النهار»، مساء الجمعة، «الشغب» خلال المباراة قائلا: «ده ميصحش».


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