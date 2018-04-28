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رسميا .. إبراهيموفيتش يغيب عن كأس العالم

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إبراهيموفيتش

في خبر محزن لكل عشاق كرة القدم ، تم تأكيد غياب السويدي إبراهيموفيتش عن صفوف منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

وأعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم على موقعه الرسمي على الانترنت، غياب النجم السويدي عن صفوف المنتخب الأول، مؤكدا أنه لم يتم إستدعاء "السلطان إبرا" للعب في صفوف المنتخب في بطولة كأس العالم.

وقال المدير الإداري للمنتخب السويدي لارس ريشت في بيان “تحدثت مع زلاتان الثلاثاء وقال إنه لم يغير رأيه بخصوص العودة الى المنتخب الوطني”، مضيفا “لا (لن يعود)”.

يشار إلى أن المنتخب السويدي سيخوض مبارياته في المجموعة السادسة والتي تضم منتخبات ألمانيا، المكسيك و كوريا الجنوبية.


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