» مطربة شهيرة تظهر مع ممثل إباحي وتعلق: مش عيب

28 أبريل 2018 - 07:46 ص

استنكرت المطربة والممثلة بشرى الهجوم عليها بعد ظهورها بصحبة ممثل أفلام إباحية في إحدى المناسبات .



وقالت "بشرى" في لقاء مع برنامج "أنا وأنا" الذي تقدمه الإعلامية "سمر يسري" على فضائية "ON E T" : "أنا أعرف الراجل دة منين؟ .. هل أنا بتفرج على أفلام بورنو؟ ".



وأضافت : "صورتي معاه كانت في قاعة سينما قدام كل الناس ولبسنا كان محتشم .. ومش عيب أتصور معاه لأنه في النهاية إنسان .. طبعًا اختياره مش بحبه .. بس احنا في النهاية كفنانين ملك كل الناس".



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