قصة رش أمريكا مصر بغاز "الكيمتريل" للتحكم في مناخها

28 أبريل 2018 - 08:40 ص

سلط الدكتور خالد رفعت - مدير مركز طيبة للدراسات السياسية - الضوء على التغيرات المناخية في مصر ، مؤكدًا أن هناك ما يسمى "حروب الجيل الخامس" تعتمد على تغيير مناخ بعض الدول عن طريق غاز يسمى "الكيمتريل".



وقال "رفعت" في برنامجه "مع خالد" المذاع على قناة "الحدث اليوم" : "في عام 2007 اترصد في مصر غاز مجهول التركيب محدش عارف هو ايه؟ .. قانون وزارة البيئة بيجبرها تاخد عينات من مناطق مختلفة عشان تشوف التركيب الكيماوي وتلوث البيئة .. سنة 2008 وزارة الصحة المصرية كانت بتاخد عينات واكتشفت غاز مش معروف بالنسبالها ".



وأشار "رفعت" إلى أن أحد الأجهزة السيادية تدخل في الأمر سنة 2008 ، مضيفًا: "الجهاز درس الغاز وعرفوا تركيبته .. وعملنا شبكة رصد في مصر كلها وشبكة متابعة بحيث لو اترش الغاز دة بعد كدة في أي حتة في مصر هنعرف .. .. محصلش حاجة لحد سنة 2010 أجهزة الرصد بتاعتنا رصدوا وجود غاز "كيمتريل" في الجو .. وقتها بعتنا إنذار شديد اللهجة لواشنطن .. الحكومة المصرية قالت لواشنطن الكلام دة ميتعملش معانا .. الأمريكان لما احنا ادينالهم أماكن رش الغاز قالك المصريين عندهم شبكة رصد قوية جدا وممكن توصل لأي كمية غاز في أي مكان والامريكان لما عرفوا القصة دي بعدوا ومرشوش تاني".



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