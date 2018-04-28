مذيع الجزيرة يصدم الإسلاميين بهذا الأمر؟

28 أبريل 2018 - 10:05 ص

أعاد الإعلامي فيصل القاسم صورة نادرة للشيخ الراحل مصطفي إسماعيل مع زوجته ، والتي تظهر بدون أي غطاء رأس.

وأضاف علي حسابه الشخصي علي تويتر أن هناك أشخاصا تثور ثائرتهم عندما تناقشهم في غطاء الرأس، لكنهم يصمتون طول حياتهم على الظلم والطغيان ولا يتجرأون على رفع أصواتهم ضد البطش والاضطهاد في بلادهم.

وشدد أنه من حق أي إنسان أن يلبس الزي الذي يريد وليس من حق أحد أن يعارضه.

الصورة التي نشرها القاسم تسببت في ردود أفعال متعارضة ، حيث غرّد حساب محمد فريد وين المشكلة استاذ قاسم، الظاهر ان الصورة في مكان خاص ليس في مكان عام، او مختلط، وهذا هتك لستر المسلمين.

بينما علق حساب إيهاب لطفي رحم الله موتى المسلمين و لا نعرف ما هي ملابسات الصورة و لا ما مات عليه أصحابها ، نعرف الرجال بالحق و لا نعرف الحق بالرجال.. هل تلوم الناس على تمسكهم بفضيلة و ترك أخرى ثم تنصحهم بترك الاثنين معا ، اي منطق هذا؟

فيما علق يزيد المصيري الصوره لا تعني شيئاً لأن هذا القارىء العظيم ماهوا إلا بشر ينطق عن الهوى و ليس عنده وحي يوحي إليه. لا يصح أن نصرخ في كل منبر ان لا قدسية للبشر ثم نحكم على قضية شرعية "بصورة" لقارئ عظيم مثل مصطفى اسماعيل.