  • السبت 28 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:16 ص
بحث متقدم
ارشيف

موعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول وستوك سيتي

الكاتدرائية

أسرار هدم كنيسة رسمها فنان مسلم

"نافعة" يكشف معلومات هامة عن "البرادعي"

نافعة يكشف تفاصيل مثيرة عن تفتيشه بمطار القاهرة

شيخ الأزهر

تجميد آيات القرآن الكريم ورد الأزهر.. القصة الكاملة

الرئيس السيسي

بث مباشر.. السيسي يشهد "الندوة التثقيفية" لتحرير سيناء

فيصل القاسم

مذيع الجزيرة يصدم الإسلاميين بهذا الأمر؟

فاروق المقرحي

"يجب محاكمة اللى يجيب سيرة الإخوان"

صلاح

مدرب منتخب روسيا يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

ارشيف

إحالة واقعة غرق القاهرة الجديدة إلى النائب العام

الدولار

سعر الدولار فى البنوك والسوق السوداء اليوم

حمزاوى:

4 أسباب وراء أزمة التيار اليسارى والليبرالى

الحياة السياسية

عمرو حمزاوى: ثورة 25 يناير "عائدة"
حمزاوى

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

"عماد حسين" ينتقد إهمال البنية التحتية

#

وفاة القيادى اليساري الملقب بطبيب الفقراء حمزة البسيونى

#

خبراء يكشفون 4 أسباب لاستيراد الغاز الإسرائيلي

#

3 أسباب وراء صفقة الغاز الكبرى بين مصر وإسرائيل

البطالة

عمرو حمزاوي

التيار اليسارى

التيار الليبرالى

جاكعة ستانفورد

حدد الدكتور عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية والباحث بجامعة ستانفورد الأمريكية،  القضايا الجوهرية التي تسببت في أزمة للتيارين اليساري والليبرالي في البلاد العربية، مشيرًا إلى أن التقصير الذي أصاب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين تسبب خللاً لهذه التيارات في  مناهجها، فهناك اختلالات اقتصادية واجتماعية طاحنة أبرزها الفقر والبطالة والهجرة غير الشرعية وانهيار مستويات الخدمات الأساسية المقدمة في قطاعات حيوية كالتعليم والصحة وتهافت شبكات الضمان الاجتماعى، ولكن نتيجة لعدم قدرة التيار الدينى فى حل مثل هذه المشكلات فهنا يملك اليسار العربى وكذلك الليبراليون الملتزمون اجتماعيًا فرصة حقيقية لصياغة رؤية بديلة تدفع إلى الواجهة بالجوهر الكامن وراء نواقص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ألا وهو قضايا العدالة والمساواة ومكافحة البطالة وبناء شبكات فعالة للضمان الاجتماعى وتقليص الفجوة متزايدة الاتساع بين الأغنياء والفقراء فى المجتمعات العربية.

وأضاف حمزاوى خلال مقاله الذى نشر بـ"الشروق" تحت عنوان "اليسار المتراجع والليبرالية الضعيفة وعزوف المواطنين عنهما"، إن الحريات السياسية والمدنية والفردية  لتلك التيارات السياسية لم تعد أغلبية النخب الحاكمة فى بلدان العرب ترفع يافطات الإصلاح الديمقراطى والانفتاح السياسى، فما زالت غيابات تداول السلطة وحكم القانون والفصل والتوازن بين السلطات ومعدلات المشاركة الشعبية المنخفضة فى الحياة السياسية على حالها لم تتغير أو تتحسن جديا.

وتابع أستاذ العلوم السياسية مستكملا: "إخراج النقاش العربي من خصوصيته الخانقة إلى رحابة الحوارات العالمية، فليست بلداننا العربية بمفردها هي التي تعانى اختلالات اقتصادية واجتماعية وسياسية طاحنة، بل هو هم إنساني مشترك وإن تعددت إرهاصاته وتعددت تداعياته فقضايا العدالة والحرية والمساواة والتضامن ما لبثت تطرح نفسها على المجتمعات المتقدمة والنامية على حد السواء وتبدو أهميتها اليوم مرشحة للتصاعد".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قصة مرض حفتر وعودته الغريبة ومستقبل أحلامه العسكرية

جمال سلطان

المشروع الإسلامي.. "حقيقي" أم "دعائي"؟!

محمود سلطان

السد الإثيوبي.. خزان سياسي للمكايدة وسلاح للدمار

فراج إسماعيل

ماذا يقصدون بالإسلام السياسي؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

تصفية "البطش" .. رسالة البلطجة مجددا ً !

د. حسام عقل

النتيجة على "مفيش".. وطلع "فنكوش"!!

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» الأغذية الطبيعية التي تجعل شعرك "طويل وناعم"
» الأهلى يستأنف تدريباته عقب خسارة القمة
» "مرتضى" يشطب بعض أعضاء الزمالك
» خاشقجي : هذا الشخص " كريه" لكن كلامه صحيح
» الإيرانيون مبهورون بأغاني مطربة إسرائيلية
» مطربة شهيرة تظهر مع ممثل إباحي وتعلق: مش عيب
» رسميا .. إبراهيموفيتش يغيب عن كأس العالم
» سر نقل الطبيب الذي أرشد عن مكان "بن لادن" إلى سجن آخر
» هذا تأثير شرب المياه الغازية على الجنين في بطن أمه
» الدعم المعنوي قد يساعد مرضى السكري في التغلب عليه
» تواتر أخبار عن إقالة قاسم سليماني

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما