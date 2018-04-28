خبير: الدولة تواجه السيناريو الأصعب للإرهاب

28 أبريل 2018 - 10:32 ص

أكد اللواء نصر سالم، الخبير الإستراتيجي والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن الدولة تواجه السيناريو الأصعب والأسوأ، وهو الذي يختفي فيه الإرهابيون تمامًا ولا يقاومون، قائلا: "القوات المسلحة بتفتش الأرض شبرا شبرا للبحث عن الإرهابيين".

وأضاف "سالم"، خلال حواره مع فضائية "الحدث اليوم"، أن السر في طول العملية الشاملة بسيناء حتى الآن هو لضمان التطهير الكامل لسيناء، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة والشرطة يعملان على 4 عناصر للتأكيد من تطهير سيناء بالكامل، أولها الإرهابيون الذين يتم القضاء عليهم مباشرة، ولاتطلق النيران إلا على من يبادر بإطلاق النيران، والمطلوبون جنائيًا الذين يعتبرون نواه صالحة للإرهاب، والألغام والمفرقعات التى تملى المنطقة.

وشدد، على أن القوات المسلحة لن تترك سيناء إلا بعد التأكد من تطهيرها من هذه العناصر، مؤكدًا أن مايحدث في سيناء الآن بالعملية الشاملة سيناء 2018 هو عملية تطهير لهذا الجزء الذي ابتلى بالإرهابيين.