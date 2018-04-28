"أبو الغيط": هذه ملحمة 15عاما لتحرير سيناء

28 أبريل 2018 - 11:05 ص

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وعضو فريق التفاوض المصري لاستعادة سيناء، إن القوات المسلحة خاضت ملحمة لتحرير سيناء استمرت 15 عامًا.

ووجه أبو الغيط التحية والتقدير إلى شهداء مصر في حرب أكتوبر المجيدة، والقوات المسلحة وشعب مصر في عيد تحرير سيناء، مؤكدًا أن قيادات جيل أكتوبر لا تنسى في التاريخ المصري.

وكشف أبو الغيط، خلال كلمته بالندوة التثقيفية التي تعقدها القوات المسلحة بمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين لتحرير سيناء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، تفاصيل ملحمة الـ 15 عامًا من النضال، لاستعادة سيناء من العدو الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الملحمة بدأت في 10 يونيو 1967 عندما انطلق الشعب ونادى برفض الهزيمة على أيدي جيش الاحتلال الإسرائيلي، لافتًا إلى أنه على المحور العسكري كان هناك 5 نقاط أولها العمل على استعادة الثقة بالنفس.

كما أكد أبو الغيط، أن القوات المسلحة كانت واثقة من النصر بعد يونيو 67، خاصة أن القوات الجوية والبحرية ردت فورًا على إسرائيل عقب الهزيمة.

وأضاف عضو فريق التفاوض لاستعادة سيناء، أن الدبلوماسية المصرية انطلقت في 1967 على أساس إجبار إسرائيل على التراجع، مشيرًا إلى أن مصر نجحت في إصدار القرار الأممي رقم 242 لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإجبار اسرائيل إلى التراجع لحدود ما قبل 5 يونيو.



