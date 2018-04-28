تصرف غريب لـ"القرموطي" على الهواء

28 أبريل 2018 - 11:05 ص

خلع الإعلامي جابر القرموطي، شرابه على الهواء، تأييدًا منه لمقال على إحدى الجرائد بعنوان "إعلام فردة الشراب"، حيث يتناول المقال حلقة على إحدى برامح محطة راديو شهيرة حول "هتعمل إيه لو فردة شرابك ضاعت".

وعقب "القرموطي"، خلال برنامج "مانشيت القرموطي" المذاع عبر فضائية "النهار"، "المسألة عايزة غربلة، الإعلام لازم يتغربل، مش معقول اللي بيحصل دا، وكمان أمام المشاهدين.

وتابع قائلا: "خايف اسمع على الراديو بعد كده هتعمل إيه لو خرجت من البيت من غير منديل، ولا لو خرجت بحذاء أسود".

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