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وزارة الاستثمار توافق على توسعة المنطقة الصناعية الثانية بالمنيا

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 وافقت وزارة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية على توسعة المنطقة الصناعية الثانية الواقعة بمنطقة المطاهرة القبلية بمركز أبو قرقاص.

وقال الدكتور سمير رشاد، أبو طالب عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب لوزارة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية فى حضور محافظ المنيا اللواء عصام البديوى  بزيادة مساحة المنطقة الصناعية  بـ500 فدان  لإقامة مصانع  متنوعة عليها حيث قامت لجنة من الوزارة وهيئة التنمية الصناعية بعاينة المنطقة الصناعية، ووافقت مبدائيًا على إضافة 100 فدان  بشكل أولى لحين دراسة المساحات المتوفرة.

وأشار أبو طالب فى تصريحات خاصة، إلى أن اللجنة ضمت مندوبين عن وزارة الاستثمار والمالية والتخطيط وسكرتير عام محافظة المنيا ومدير المنطقة الصناعية وانتهت  إلى الموافقة على  100 فدان بصفة مبدئية.

 وأكد أبو طالب أنالمحافظة تمتلك موارد طبيعية وبشرية  قادرة على إقامة مصنع حيوية تخدم أبناء المحافظة وتساعد فى إحداث تنمية حقيقية للمحافظة.

 



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