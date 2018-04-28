  • السبت 28 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر01:00 م
بحث متقدم
محاكمة فض رابعة

الإعدام لـ 6 من عناصر الإخوان وبراءة 47 متهما

أحمد فتحي سرور

سرور يكشف كواليس طرده لـ"محمد مرسى" من البرلمان

ماردونا ينفى كره لميسى

"الفجيرة" الإماراتى يقيل الأسطورة مارادونا

الرئيس السيسي

السيسى: "اصحوا يا مصريين"

صلاح

مدرب منتخب روسيا يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

الرئيس عبدالفتاح السيسي

ماذا قال السيسى عن توقيع السادات معاهدة السلام؟

الإعلامي جابر القرموطي

تصرف غريب لـ"القرموطي" على الهواء

ارشيف

موعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول وستوك سيتي

الكاتدرائية

أسرار هدم كنيسة رسمها فنان مسلم

"نافعة" يكشف معلومات هامة عن "البرادعي"

نافعة يكشف تفاصيل مثيرة عن تفتيشه بمطار القاهرة

بعد فشله..

"الفجيرة" الإماراتى يقيل الأسطورة مارادونا

الرياضة

ماردونا ينفى كره لميسى
ماردونا ينفى كره لميسى

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

بسبب ماردونا "الكابيتانو" في الفجيرة

#

لهذا السبب.. "مارادونا" يهاجم مدرب الفراعنة

#

مفاجأة من "مارادونا" لـ"حسام غالي"

#

"مارادونا" ينعش خزينة الأهلي بـ3.6 مليون جنيه

أعلن نادي الفجيرة الإماراتي، إقالة مدربه الأسطورة الأرجنتيني مارادونا، والجهاز المعاون له من تدريب الفريق، بعدما فشل في قيادة الفريق للعودة إلى دوري المحترفين الإماراتي، بعد التعادل مع خورفكان (1-1) في الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الأولى أمس الجمعة.

وخطف اتحاد كلباء، بطاقة التأهل الثانية لدوري المحترفين الإماراتي مساء أمس، باحتلال المركز الثاني في ترتيب دوري الهواة، بعد بني يأس، الذي تأهل من الجولة السابقة.

ولا تزال أمام الفجيرة، الفرصة للتأهل لدوري المحترفين، عندما يخوض دورة ملحق الهبوط.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قصة مرض حفتر وعودته الغريبة ومستقبل أحلامه العسكرية

جمال سلطان

المشروع الإسلامي.. "حقيقي" أم "دعائي"؟!

محمود سلطان

السد الإثيوبي.. خزان سياسي للمكايدة وسلاح للدمار

فراج إسماعيل

ماذا يقصدون بالإسلام السياسي؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

تصفية "البطش" .. رسالة البلطجة مجددا ً !

د. حسام عقل

النتيجة على "مفيش".. وطلع "فنكوش"!!

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» بشرى عن صورتها مع ممثل بورنو: "عادى"
» سؤال جريء من غادة عادل لـ"ساموزين"
» العثور على أكبر مجزرة جماعية للأطفال في التاريخ
» الشهيد البطش يتلو القرآن قبل اغتياله
» "وحوي ياوحوي" من آلاف السنين..تعرف عليها؟
» الأغذية الطبيعية التي تجعل شعرك "طويل وناعم"
» الأهلى يستأنف تدريباته عقب خسارة القمة
» "مرتضى" يشطب بعض أعضاء الزمالك
» خاشقجي : هذا الشخص " كريه" لكن كلامه صحيح
» الإيرانيون مبهورون بأغاني مطربة إسرائيلية
» مطربة شهيرة تظهر مع ممثل إباحي وتعلق: مش عيب

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما