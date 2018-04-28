7 مطالب تحقق العقوبة الرادعة لمرتكبى جرائم الاغتصاب القاتل

28 أبريل 2018 - 11:44 ص

طالب المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستوري، بتعديل قانون العقوبات ليكون الإعدام وجوبيًا على مرتكب جريمة الاغتصاب المقترن بالقتل، وذلك على خلفية تزايد جرائم الاغتصاب وبشكل خاص للأطفال الأسبوع الماضى بعد اكتشاف مقتل طفلة في أوسيم بعد اغتصابها في دورة مياه مسجد في المدينة.

وأضاف الجمل خلال مقاله الذي نشر بالوفد تحت عنوان "جرائم اغتصاب الأطفال وقتلهم"، أن عقوبة الإعدام يجب أن تنفذ علنًا في أحد الميادين الكبيرة في القاهرة، ولابد أن يكون هذا الإعدام رميًا بالرصاص لو كان الجاني ينتمي إلى القوات المسلحة أو الشرطة كما يجب أن يصاحب هذا الإعدام توقيع عقوبة الغرامة بمبلغ لا يقل عن عشرة آلاف جنيه أو نصف ما يملكه.

ومضى الفقيه الدستوري قائلاً: "يجب أن يقوم عدد من رجال الدين وأطباء الأمراض العقلية والنفسية بالحديث في كل وسائل الإعلام لشرح الدوافع الإجرامية للجاني مع توجيه المواطنين إلى العناية في الرقابة لأولادهم القصر وخاصة لبناتهم، كما يجب أن تقوم وسائل الإعلام المختلفة بالتحذير من هذا النوع من المجرمين، مع دعوة المواطنين إلى التبرع بجانب من أموالهم لتعويض عائلات الأطفال المجني عليهم في تلك الجريمة مع صرف تعويض مناسب من خزانة الدولة لعائلة المجني عليهم، ويجب إطلاق اسم المجني عليها على المسجد الذي تم ارتكاب الجريمة في داخله تحقيقًا للردع العام والزجر الشديد".