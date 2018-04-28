سرور يكشف كواليس طرده لـ"محمد مرسى" من البرلمان

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أحمد فتحي سرور
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محمد مرسي

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فتحى سرور

كشف الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، عن علاقته بالرئيس الأسبق محمد مرسي، قائلًا: "طردته من البرلمان".

وأضاف في حواره مع جريدة "المصري اليوم": "كنت على مدار سنوات طويلة من أكثر المتعصبين ضد جماعة الإخوان، ووقت أن كنت رئيسًا للبرلمان أمرت بطرد الرئيس المعزول محمد مرسى من القاعة".

وتابع: "هناك الكثير يقولون إننى أترافع عن متهمين ينتمون لجماعة الإخوان، أقول لهم «أنت جهلاء».. نعم جهلاء لأنني ترافعت وفقا لمعايير مهنية وقانونية، وهناك من اتهموا فى قضايا إرهاب وحصلوا على براءة من القضاء، وأقول للبعض إن هناك من كانوا (يدلعون البلتاجى ومرشد الإخوان ويتمنون رضاهم) لكننى لم ولن أفعل ذلك طوال تاريخى سواء على مستوى المهنة أو على المستوى الشخصى"  .


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