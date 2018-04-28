لفتة إنسانية من السيسى بالندوة التثقيفية

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الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ 28 للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء، اليوم السبت، التحية إلى الفرقة الموسيقية من ذوي الاحتياجات الخاصة على فقرتهم الفنية التي قدموها، قائلا: "أسعدتمونا".

وطلب السيسي، أن يلتقط معهم صورة تذكارية، قائلًا: "تسمحولي أتصور معاكم".

وانطلقت، صباح اليوم السبت، فعاليات الندوة التثقيفية الـ28 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى 36 لتحرير سيناء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء ووزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي ورئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، وعدد من قيادات القوات المسلحة.

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