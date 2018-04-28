الجاحر للعمال: تسطرون دائما ملحمة

28 أبريل 2018 - 02:44 م

وجه اللواء يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، التحية لعمال مصر فى يوم عيدهم، مؤكدًا أن مصر تحتاج لمزيد من الجهد والعرق والعمل من أجل بناء الجمهورية المصرية بعد الأزمات الطاحنة التى مرت عليها خلال الفترة الماضية.

وأضاف الجاحر فى بيان له، أن عمال مصر دائمًا يسطرون ملحمة، فى الوقت الذى يمثل فيه العمال أساس التقدم وعصب الانتاج، منوهًا بأن عمال مصر قادرون على بناء بلدهم، والعمل تحت ضغط لزيادة الإنتاج ولرفعة الدولة المصرية.

وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، إلى أن تأكيد الرئيس السيسي دائمًا ضرورة العمل وزيادة الإنتاج يعزز من أهمية العمال المصريين، الذين لا يكلون عن تقديم جهدهم من أجل البناء والتنمية والعطاء، ولتحقيق مزيد من التقدم.



