» المفوضين توصى بإلغاء وقف نشاط أوبر وكريم

28 أبريل 2018 - 03:09 م

أوصى تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فى الطعون المقدمة أمامها لإلغاء حكم وقف نشاط شركتى أوبر وكريم في مصر.

وجاءت التوصية بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذى صفة، ثانيًا بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إلغاء تراخيص تسيير مركبات السيارات الخاصة ورخص قائدها حال استخدامها فى غير الغرض المبين فى رخصتها.

وأجلت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سعيد قصير، اليوم السبت نظر الطعن المقام من الحكومة وشركة أوبر وكريم المختصة بالنقل الجماعي، تطالب من خلاله ببطلان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى القاضى بوقف نشاط الشركة ووقف عملها فى مصر لجلسة 5 مايو المقبل.