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اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي

الحياة السياسية

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المصريون ـ متابعات

تنشر جريدة "المصريون" فى عددها الأسبوعي، عددًا من التحقيقات والتقارير حول موضوعات شائكة تعج بها مختلف المجالات الحياتية فى مصر.

وننشر فى عدد الغد "مبادرة «الهلباوى» فى انتظار الضوء الأخضر"، كذلك " وثائق سرية بريطانية خطيرة عن اغتيال «السادات»"، كما ننشر "«محمد صلاح» يتسبب فى أزمة للحكومة الإسرائيلية".

وننشر أيضًا " كيف يساعد «إيجيبت ساتA » فى ضرب سد النهضة؟"، وكذلك " هكذا رد شيخ الأزهر على مهاجمى «صلاح الدين»"، وأيضًا " اعترافات تاريخية للإسلاميين عن أخطائهم ضد الدولة".

** وتقرأ فى العدد أيضًا عددًا من الموضوعات بعناوين: ـ

ـ وكيل الأزهر ردًا على المطالبين بحذف آيات القرآن: اذهبوا إلى الجحيم

ـ فيلم مصرى عن «سوزان تميم» يعرض بإسرائيل

ـ دعم حكومى لنواب «دعم مصر» بـ700مليون جنيه

ـ نتنياهو: خشينا على موظفى السفارة الإسرائيلية بمصر من الإعدام

ـ صاحبة أول «عربية كبدة»: «أنا خريجة آداب فرنساوى»

ـ أحمد ماهر مؤسس «6 إبريل»:نصف يومى أقضيه وراء الشمس!!

ـ رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء لـ«المصريون»:  600 مليون جنيه قيمة الأدوية منتهية الصلاحية

ـ أسباب عجز الدولة فى مواجهة الأمطار

ـ الحكومة.. «اللى يحتاجه الشعب يحرم على الوزراء»

ـ السلفيون.. من السياسة إلى متعهدى «جلسات عرفية»

ـ سيدات يقتحمن "مهن" ترفع شعار: «للرجال فقط».. الحلاقة "إكسلانس": جوزى بيدعمنى..  «أم إسلام»: «ورثت الجزارة».. أم عبدالله سواقة «النقل العام»: الشغلانة لمت.. مها الحدادة: «بأوفر أجرة صنايعى لجوزى».. فرنسا: «المناكفة مع زباين القهوة على معلقة سكر»

ـ "الحوت الأزرق" فى مصر.. «للانتحار ألعاب أخرى»

ـ مستودعات الأنابيب «ألغام برخصة»

ـ لهذا السبب.. إيقاف 18 قناة تليفزيونية

 



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