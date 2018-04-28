  • السبت 28 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر04:23 م
بحث متقدم
الرئيس عبدالفتاح السيسي

لن أذكر أماكن التنمية في سيناء حتى لا تُستهدف

جانب من الأمطار في التجمع الخامس

موجة حارة تبدأ غدًا يصاحبها عواصف رملية وسيول

بالفيديو.. "الهلباوي": الإخوان ستفشل في الحشد لـ 25 يناير

بلاغ للنائب العام ضد «الهلباوي» بسبب دعوته للمصالحة

السيسي

لفتة إنسانية من السيسى بالندوة التثقيفية

ارشيفية

موظفو«الجزيرة» يضربون عن العمل

«أبوتريكة» يقرر عدم العودة لمصر

تأييد إلغاء التحفظ على أموال« أبوتريكة»

"غل" ينفي علاقته بكتاب لمستشاره السابق خلال فترة رئاسته

عبد الله جول يعلن عدم ترشحه للانتخابات بتركيا

ممدوح إسماعيل

نائب الأذان للإخوان : لا لترويج المخدرات

محاكمة فض رابعة

الإعدام لـ 6 من عناصر الإخوان وبراءة 47 متهما

أحمد فتحي سرور

سرور يكشف كواليس طرده لـ"محمد مرسى" من البرلمان

بلاغ للنائب العام ضد «الهلباوي» بسبب دعوته للمصالحة

آخر الأخبار

بالفيديو.. "الهلباوي": الإخوان ستفشل في الحشد لـ 25 يناير
الدكتور كمال الهلباوي

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

بلاغ للنائب العام ضد المسئولين بمجمع مدارس الشبان المسلمين ببنها

#

بلاغ ضد شادي الغزالي ..لتطاوله على "السيسي"

#

بلاغ للنائب العام ضد "زوبع" بتهمة تهديد الشعب

#

بلاغ ضد حازم عبد العظيم بتهمة نشر أخبار كاذبة

كمال الهلباوى

الإخوان

المصالحة

بلاغ

النائب العام

تقدم طارق محمود المحامى، ببلاغ رسمى للنائب العام ضد الدكتور كمال الهلباوى، الإخوانى المنشق، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، لدعوته للمصالحة مع جماعة الإخوان بالتنسيق مع التنظيم الدولى فى لندن، بالإضافة إلى ظهوره على القنوات الداعمة للإخوان.

وكان "الهلباوى"، قال إنه تلقى اتصالات من شخصيات تنتمى للاشتراكيين والقوميين وشخصيات سياسية أخرى، رفض الإعلان عن أسمائهم حالياً، أعلنت تأييدها لمبادرته للمصالحة المجتمعية، مع الإخوان والاشتراكيين، وكل من لم يثبت تورطه فى العنف.

ودعا الهلباوى إلى تشكيل مجلس حكماء يضم شخصيات عربية ودولية مشهود لها بالنزاهة، لقيادة وساطة تاريخية فى مصر، تنهى حالة الصراع القائمة بين النظام والإخوان.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قصة مرض حفتر وعودته الغريبة ومستقبل أحلامه العسكرية

جمال سلطان

المشروع الإسلامي.. "حقيقي" أم "دعائي"؟!

محمود سلطان

السد الإثيوبي.. خزان سياسي للمكايدة وسلاح للدمار

فراج إسماعيل

ماذا يقصدون بالإسلام السياسي؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

تصفية "البطش" .. رسالة البلطجة مجددا ً !

د. حسام عقل

النتيجة على "مفيش".. وطلع "فنكوش"!!

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» ليفربول«صلاح» يتعادل سلبيًا مع ستوك
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» المفوضين توصى بإلغاء وقف نشاط أوبر وكريم
» موظفو«الجزيرة» يضربون عن العمل
» حبس قاتل طالب هندسة النزهة 15 سنة
» تطورت فى قضية الاتجار فى الاعضاء البشرية
» سؤال جريء من غادة عادل لـ"ساموزين"
» العثور على أكبر مجزرة جماعية للأطفال في التاريخ
» الشهيد البطش يتلو القرآن قبل اغتياله
» "وحوي ياوحوي" من آلاف السنين..تعرف عليها؟
» الأغذية الطبيعية التي تجعل شعرك "طويل وناعم"

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • مغرب

    06:37 م

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما