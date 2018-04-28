» براءة المتهمين في قضية "عبادة الشيطان"

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مخدرات

براءة

عبدة الشيطان

برأت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله الكيلانى، 15 شابًا وفتاة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عبادة الشيطان".

تعود أحداث القضية عندما داهمت مباحث الآداب بمديرية أمن الإسكندرية، فى أبريل عام 2017،  فيلا بمنطقة الكينج مريوط بالإسكندرية، بعد ورود معلومات عن قيام عدد من الشباب بتعاطي المخدرات وإقامة حفلات للجنس.

وكشفت تحريات رجال المباحث قيام كل من "كريم"، 26 سنة، و"جمال"، 21 سنة، و"يوسف"، 21 سنة، جميعهم طلاب، و"أحمد"، 27 سنة، محاسب، يقومون بتكوين شبكة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحفلات عبادة الشيطان وتعاطي المواد المخدرة.

وأكدت مباحث الآداب بقيام طالب بإدارة شبكة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحفلات تعاطي المواد المخدرة، وعبادة الشيطان، بإحدى الفيلات بمنطقة الكينج، حيث تم إعداد كمين للمتهمين ومداهمة الفيلا وضبط 15 طالبًا وطالبة، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة منها الكوكايين والأقراص المخدرة والهيروين.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة تعاطي المواد المخدرة وإقامة حفلات للجنس الجماعي وممارسة طقوس عبادة الشيطان داخل الفيلا.



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