أول رد من النائب العام تجاه المقصرين في أزمة الأمطار

28 أبريل 2018 - 05:20 م

أصدر النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، قرارًا بتكليف هيئة الرقابة الإدارية، بإعداد تقرير مفصل عن مواطن التقصير في أداء الجهات والأشخاص المسئولين عن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، وأجهزة الدولة الأخرى؛ على خلفية أزمة تراكم مياه الأمطار بالقاهرة الجديدة.

وتضمن قرار النائب العام، عرض نتائج التقرير فورًا على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات في الشكاوى المقدمة من المواطنين في هذا الخصوص.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية المصرية، صباح اليوم السبت، إيقاف عدد من المسؤولين عن العمل بعد تضرر سكان من طقس سيء في العاصمة القاهرة الأسبوع الماضي.

وقالت الهيئة في بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب "الوقوف على الأسباب الفنية والموضوعية التي أدت إلى وقوع أزمة تراكم مياه الأمطار من جراء الطقس السيء الذي ضرب بعض المناطق بالقاهرة الكبرى وأبرزها مدينة القاهرة الجديدة".

وأضافت أن أوجه القصور التي تسببت في تضرر السكان استوجبت "إيقاف عدد من المسؤولين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة عن العمل وإحالة الوقائع إلى المستشار النائب العام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تضع الأمور في نصابها لمحاسبة كل من اخطأ أو أهمل".