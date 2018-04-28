الدولار يصل لهذا الرقم في بداية التعاملات المسائية

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الدولار

سعر الصرف

التعاملات المسائية

استقر سعر صرف الدولار، في بداية تعاملات المسائية بالبنوك اليوم السبت، وكانت العملة الخضراء شهدت تحرك فى منتصف التعاملات المسائية أمس، ليسجل 17.63 جنيها للشراء، 17.76 جنيها للبيع في البنك المركزي المصري.

وبلغ سعر الدولار فى بنك القاهرة 17.65 جنيها للشراء و17.75 جنيها للبيع، أما في بنك قناة السويس 17.65 جنيها للشراء و17.75 جنيها للبيع.

واستقر سعر العملة الخضراء في بنكي مصر والأهلي عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنكي الإسكندرية والعربي الأفريقي 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع، وهو نفس مستوى الصباح.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في البنك التجاري الدولي عند 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

كما ظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنوك أبو ظبي الإسلامي والبركة وكريدي أجريكول عند 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع.

وفى السوق الموازى استقر متوسط السعر عند 17.75 جنيه.


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