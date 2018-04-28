» صحيفة إنجليزية: ما فعله «النني» معجزة

28 أبريل 2018 - 05:54 م

تلقى الجهاز الفني لفريق آرسنال الإنجليزي بقيادة الفرنسي آرسين فينجر، خبرًا سعيدًا قبل المواجهة المرتقبة لـ«المدفعجية» أمام مانشستر يونايتد غدًا الأحد، بملعب «أولدترافورد»، ضمن منافسات الجولة الـ36 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي «البرييمرليج»، بمشاركة المصري محمد النني في التدريبات.

وذكرت صحيفة «صن» الإنجليزية أن محمد النني خاض اليوم، السبت، تدريبات انفرادية، مما ينذر بعودة اللاعب المصرى للمشاركة فى مباريات آرسنال سريعًا.

وأضافت الصحيفة: «الجميع كان يعتقد أن موسم محمد الننى مع آرسنال قد انتهى بسبب الإصابة، لكن ما حدث اليوم معجزة».

وأصيب محمد النني بالتواء شديد فى الكاحل خلال مشاركته فى مباراة آرسنال ووست هام يونايتد التي أقيمت السبت الماضي بملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ35 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.