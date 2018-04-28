» رد فعل إسرائيل على سماح مصر بدخول جثمان «البطش» لغزة

28 أبريل 2018 - 06:04 م

قال الدكتور محمد أبو غدير، أستاذ الدراسات الإسرائيلية في جامعة الأزهر، إن سماح مصر بدخول جثمان المهندس الفلسطيني فادي البطش إلى قطاع غزة يمثل ضربة كبرى لإسرائيلي، وعلى الأخص وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، الذي صرح في أكثر مناسبة بأن العلاقات مع مصر تسمح باستماعها للمطلب الإسرائيلي بعدم السماح بدخول الجثة لدفنها في مسقط رأسه.

وأضاف أبو غدير لـ"المصريون": "مصر لطالما كانت في ظهر القضية الفلسطينية، ولا يمكن أن تتخلى عنها، مها كانت العلاقات السياسية والاقتصادية مع إسرائيل في صورة جيدة، وهو أمر حتمي بسبب التطورات الإقليمية المحيطة بالدولة المصرية، والتي تجبرها أحيانًا على ضرورة التلاقي في وجهات النظر مع إسرائيل، ولو بشكل مرحلي، وهو أمر لا يعيب النظام السياسي في مصر، والذي يستمر في دعم القضية الفلسطينية".

وقال إن "السلطات المصرية برهنت على هذا الأمر بالسماح بدخول جثة "البطش" إلى داخل فلسطين، وهو أمر يسبب إزعاجًا بالغًا للجانب الإسرائيلي، الذي لم يكن يتخيل أن تخالف مصر رغبته، وتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني".

ولقي البطش مصرعه في بداية الشهر الحالي داخل الأراضي الماليزية في ظروف غامضة، فيما تشير أصابع الاتهام إلى أنه تم اغتياله من قبل "الموساد" الإسرائيلي.