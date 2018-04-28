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بالفيديو.. النيابة تحقق مع المتهمين بسحل ضحية بولاق

قضايا وحوادث

المجني عليه
ارشيفية

عبدالراضي الزناتي

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تحقيق

ضحية

النيابة

استكملت نيابة بولاق الدكرور اليوم، تحقيقاتها مع المتهمين في قضية الضحية "زين أبومريم"، وحضر التحقيقات المحامي أحمد حمزة البحقيري، وكيلًا عن أهلية المجني عليه.

 وقال "البحقيري"، إن النيابة استمعت لشهادة باقي شهود الإثبات وقامت بإجراء مواجهة بين الشهود والمتهمين.

ووكشف محامي المجني عليه، عن أن المواجهة أسفرت عن تعرف شهود الواقعة على المتهمين مرتكبي الجريمة وأكدوا وجود متهمين آخرين شاركوا في الجريمة.

 كما ذكر الشهود الأسلحة التي كان المتهمين يحملونها .

وقامت النيابة بمواجهة المتهمين بالفيديوهات المقدمة من محامي المجني عليه وأسفرت المواجهة عن اعتراف المتهم الرئيسي بارتكاب الواقعة هو وباقي المتهمين وبين دور كل متهم تحديدا وأنهم خططوا لجريمتهم وتربصوا بالمجني عليه و استعانوا بآخرين لارتكابها.

الجدير بالذكر أن تقرير الطب الشرعي ورد وأن المتهمين يواجهون اتهامات بارتكاب والاشتراك في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة أسلحة نارية وبيضاء واستعراض القوة والبلطجة واحتجاز المجني عليه دون وجه حق والتمثيل بجثمانه وتكدير السلم العام.



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