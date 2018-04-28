» بالفيديو.. وست بروميتش«حجازي» يهزم نيوكاسل

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وست بروميتش

على جبر

نيوكاسل

فاز فريق وست بروميتش ألبيون على مضيفه نيوكاسل يونايتد، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي.

سجل هدف المباراة الوحيد ماتيو فيليبس فى الدقيقة 29 من زمن المباراة.

شارك أحمد حجازى فى المباراة منذ البداية، وقدم مستوى جيدا طوال أحداث اللقاء، بينما لم يتواجد على جبر فى قائمة المباراة.

بتلك النتيجة يرفع وست بروم رصيده للنقطة 28 فى المركز الـ20 والأخير، بينما توقف رصيد نيوكاسل عند النقطة 41 فى المركز العاشر.


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