رفض برلماني لمبادرة الهلباوي: لا تصالح مع الإخوان

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مجلس النواب

مصالحة

الهلباوي

شن عدد من أعضاء مجلس النواب، هجومًا لاذعًا على مبادرة المصالحة مع جماعة "الإخوان المسلمين" التي طرحها الدكتور كمال الهلباوي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والقيادي السابق بالجماعة في نهاية الأسبوع الماضي.

وقال النائب إبراهيم حجازي إنه يرفض المبادرة التي طرحها الهلباوي للمصالحة بين الدولة وجماعة "الإخوان" رفضًا قاطعًا.

وأضاف لـ "المصريون": "لا يمكن التصالح مع جماعة تلوثت يدها بالدماء وتسببت في قتل العديد من شهداء الجيش والشرطة وحاربت الدولة في الداخل والخارج".

وشدد حجازي على أن "أي مبادرة للتصالح مع الإخوان مرفوضة تمامًا مهما كانت إيجابياتها"، وقال إنه "سيكون في طليعة النواب الرافضين للمصالحة إذا ما تم مناقشتها داخل مجلس النواب".

وقال النائب الدكتور أيمن أبوالعلا، إن "التصالح مع الإخوان يخالف نص القانون المصري الذي صنف الإخوان كمنظمة إرهابية".

واتهم أبوالعلا، جماعة "الإخوان" بأنها "خانت الوطن وعبثت باستقراره وليس من الطبيعي أن يتم التصالح معها خاصة بعد رفض جموع الشعب المصري لهذا الأمر"، مشيرًا إلى أن "دعوة للتصالح مع الجماعة الإرهابية مرفوضة جملة وتفصيلاً".

وأضاف أن "قوات الجيش والشرطة في مصر تضحى بأرواح جنودها في مقابل استقرار الوطن وحماية أراضيه وليس من المعقول أن نرد على تضحياتهم بمبادرة للتصالح مع الإخوان"، لافتًا إلى أن "الهلباوي ليس متحدثًا باسم الشعب المصري، حتى يطلق مثل هذه الدعوة المغرضة".

من جانبها، علقت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، على دعوات البعض للتصالح مع جماعة الإخوان، قائلة: "هذه الكلمة تصيبني بالحساسية".

وأوضحت أنها كمصرية قبل أي شيء ترفض هذه الدعوات نهائيًا، وذلك لعدة اعتبارات، أبرزها أن "هؤلاء الإرهابيين حرضوا على الدولة المصرية وشاركوا في أعمال عنف وشعب وبلطجة وإرهاب ضد الشعب المصري ويتموا بعض أبناء الوطن"، مضيفة: "بعد هذا لا يليق أن نتحدث عن تصالح مع هؤلاء الخارجين عن القانون".

وأكدت نصير أن "أفعال هذه الجماعة الإرهابية أفسدت حياة المصريين وكدرت السلم العام بالإضافة لأنهم لم يقدروا قيمة الوطن الذي نعيش فيه، متسائلة: "هل نكافئهم على عدم تقديرهم لوطنهم بمصالحة معهم على أفعالهم الإجرامية؟".


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