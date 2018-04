» وكيل «صلاح» متوعدًا «الجبلاية»: صبرنا نفد.. وانتظروا مفاجأة

في تطور خطير لأزمة محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، والمنتخب الوطني مع الاتحاد المصري لكرة القدم، هدد وكيل النجم المصري، باتخاذ إجراءات عنيفة غدًا، الأحد، ضد الجبلاية.

وكتب رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تاريخ آخر اتصال: 20 أبريل 2018.. عدد الأيام المنقضية دون أي رد: 7.. الإجراء القادم غدا!».

وأوضح وكيل صلاح، في تغريدة أخرى، أنه لا يوجد أي اتصال مع اتحاد الكرة حتى الآن للاتفاق على حل، قائلاً: «لم يتم حتى الاتصال بنا للحصول على حل! لا شيء! الصمت التام! ما هي الخطة؟! نرى فقط المزيد والمزيد من اللوحات الإعلانية والإعلانات التي لم نرخصها!».

وأضاف رامي عباس، في تغريدة أخرى: «لا يبدو أنهم مهتمون.. لا يبدو أنهم يبالون»، في إشارة إلى اتحاد الكرة المصري.

We have not even been contacted for a resolution! Nothing! Complete silence! What's the plan?! We just see more and more billboards and ads coming out which we have never authorised! What effect do they think this is having? A good one?! Anyway, time is of the essence...