» «تأشيرتا حج» لكل لاعب بالزمالك حال الفوز بالكأس

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الحج

المصريون

الزمالك

مرتضى

عقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق اليوم، السبت، على هامش تدريبات، والتي أكد خلالها أنه سوف يتم صرف مكافأة الفوز على الأهلى، يوم الخميس المقبل.

ووعد رئيس نادى الزمالك خلال جلسته مع اللاعبين، أنه فى حالة التتويج ببطولة كأس مصر فإن هديته للاعبين بالبطولة ستكون رحلة عمرة للفريق الأبيض بأكمله، بخلاف حصول كل لاعب على تأشيرتى حج.

وكان الزمالك قد فاز على الأهلى فى ختام الدورى الممتاز، بهدفين مقابل هدف، ويستعد الفريق الأبيض حاليا لمواجهة الإنتاج الحربى، يوم الأربعاء المقبل، فى دور الـ8 بكأس مصر.



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