» الأهلي يكشف أسباب إقامة مباراة الترجي بالإسكندرية

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الاهلى

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الترجى

كشف محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن السبب وراء عدم إقامة مباراة الأهلي المرتقبة أمام الترجي، بملعب القاهرة للدولي، المحدد لها يوم الجمعة المقبل، في الجولة الأولى من دوري المجموعات لدوري الأبطال الأفريقي.

وقال "مرجان"، فى تصريحات للموقع الرسمي، إنه تلقى عصر اليوم خطابًا من اتحاد الكرة يفيد بأنه تعذر إقامة المباراة المشار إليها باستاد القاهرة نظرًا لضيق الوقت، وأنها ستقام على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب، ولكن الجهات الأمنية أكدت فى كتابها أنها سوف تنظر فى طلب الأهلى بإقامة مبارياته الإفريقية القادمة بالقاهرة، لاسيما أن النادى الأحمر يقوم بمسئولياته الكاملة تجاه جماهيره ويتحرى الدقة فى توزيع التذاكر للعناصر التى تحب ناديها بعيدًا عن أية اتجاهات أخرى.

وأكد مرجان إن إدارة النادى بذلت أقصى ما لديها، لكنها تحترم وتقدر الرؤية الأمنية؛ لأنها بالتأكيد تهدف للصالح العام وسلامة الجماهير وإقامة المباراة بدون أية تبعات سلبية فى النواحى التنظيمية.

وأشار إلى أن الأهلى سوف يستمر فى تواصله وتعاونه مع الأمن وكل الجهات المعنية من أجل إقامة المباريات المقبلة بإستاد القاهرة، خاصة أن هناك اتفاقًا على المصلحة العامة وفى نفس الوقت توفير أجواء تساعد الفريق على تقديم أحسن العروض وتحقيق أفضل النتائج.

وأكد المدير التنفيذى للأهلى أن هناك ترتيبات خاصة لمباراة الترجى والتى بات من المقرر إقامتها رسميًا فى برج العرب، وأن هناك اجتماعًا مع الجهات الأمنية خلال الأيام المقبلة لبحث كل الأمور، والعمل على راحة الجماهير وتيسير عملية الدخول والخروج حتى يكون التنظيم بشكل يليق بالأهلى ومكانته التاريخية.

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