«أزارو» مهدد بالغياب عن موقعة الترجي

28 أبريل 2018 - 08:04 م

بات المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مهددًا بالغياب عن مباراة الترجي التونسي، المقرر إقامتها الجمعة المقبل، في أولى مباريات الفريقين، بدور المجموعات ببطولة أبطال إفريقيا.

وكان طبيب الأهلي قد كشف في وقت سابق أن أزارو خارج حسابات الجهاز الفني في لقاء الأسيوطي بالكأس بعد غدٍ، الإثنين، بسبب إصابة الخلفية.

ومن المقرر أن يحدد البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له أزارو موقفه من اللقاء إلا أن المؤشرات الأولية تؤكد صعوبة لحاقه بالمباراة حسبما كشف مصدر بالأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الأسيوطي يوم الاثنين المقبل، على استاد السلام في دور الثمانية ببطولة كأس مصر.



