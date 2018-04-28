» فيديو.. خالد الجندي: دولة عربية استقبلتني استقبالاً عسكريًا

28 أبريل 2018 - 08:52 م

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن العالم الأزهري له وقاره ومكانته الخاصة، خاصة في الدول العربية والإسلامية، ودول شرق آسيا، لافتًا إلى أنه يستقبل استقبالًا عسكريًا.

وقال "الجندي" خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" عبر شاشة "dmc " مساء اليوم السبت: "العالم الأزهري يستقبل استقبال الرؤساء، مشيرًا إلى أن إحدى الدول العربية استقبلته هو شخصيًا بالموسيقى العسكرية، منوهًا أن ذلك ليس لشخصه وإنما لكونه أزهريًا".

وتابع حديثه قائلًا: الأزهر له مكانه لا تتخيل.. سيبك أنت من الجاهل اللي مشكوك في طبه.. اللي جي النهاردة بيقول: ماذا لو استبدلنا الأموال التي تنفق على الأزهر وأعطيناها لأكاديمية الفنون.. أنا بوريكم الفارق بين نظرة العالم للأزهر ومكانته وشموخه.. وبين من يريد أخذ أموال الأزهر التي تنفق على العلم وعلى أهله لينفقها على الطبل والصاجات وعلى الرق.. هقول إيه كل أناء ينضح بما فيه".